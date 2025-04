Souvent, la dacryocystite infectieuse est peu grave. Parfois, l’infection est sévère et peut causer de la fièvre. Parfois, une accumulation de pus (abcès) peut se former, et se rompre à travers la peau, créant un passage pour l’écoulement.

En cas de dacryocystite aiguë, la peau autour du sac lacrymal est rouge, douloureuse et enflée. La surface autour des yeux peut devenir rouge, humide et peut suppurer. Une légère pression sur le sac lacrymal provoque une sortie de pus par l’orifice des canalicules lacrymaux situés dans le coin interne de l’œil, près de la racine du nez. Comme l’écoulement est affecté, un larmoiement excessif de l’œil se produit.

Dacryocystite aiguë Image Photo avec l’aimable autorisation du Dr James Garrity.

Dacryocystite chronique Image Photo avec l’aimable autorisation du Dr James Garrity.

La dacryocystite chronique entraîne le gonflement de la peau au-dessus du sac lacrymal. Lorsque l’on appuie dessus, le gonflement peut ne pas être douloureux, mais un fluide ressemblant à du pus s’écoule souvent de l’orifice au coin interne de la paupière, près de la racine du nez (point ou canal lacrymal). Les personnes atteintes d’une dacryocystite chronique souffrent également souvent de conjonctivite chronique (œil rose).