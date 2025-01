Retrait du matériel infecté et irrigation par une ophtalmologiste

Compresses chaudes et collyre antibiotique

Un ophtalmologiste (un médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement [chirurgical ou non] des maladies des yeux) peut souvent essayer d’enlever les matières infectées du canalicule, puis irriguer ce dernier avec une solution antibiotique. Les personnes affectées doivent ensuite appliquer des compresses chaudes et utiliser des collyres antibiotiques. Occasionnellement, l’infection nécessite un traitement chirurgical pour éliminer toute obstruction du canalicule. Cette intervention chirurgicale (canaliculotomie) guérit généralement la canaliculite.