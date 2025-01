Une blépharite peut provoquer une sensation de corps étranger dans l’œil. Les yeux et les paupières peuvent gratter, brûler, de même que le bord libre des paupières peut devenir rouge. Les démangeaisons sont plus fréquentes lorsque la blépharite est d’origine allergique plutôt qu’infectieuse. Les yeux deviennent larmoyants et sensibles à la lumière vive.

Dans certains types de blépharite, comme celles provoquées par des infections bactériennes, les paupières peuvent gonfler et une partie des cils peut prendre une coloration blanche, voire tomber. Ce type de blépharite est généralement aigu. Parfois, de petits abcès purulents (pustules) se développent dans les sacs à la base des cils et finalement s’ulcèrent (blépharite ulcéreuse). Une croûte peut se former et se coller solidement sur les bords des paupières. Quand la croûte est enlevée, la surface peut saigner. Pendant le sommeil, les sécrétions sèchent et collent les paupières. Par conséquent, les symptômes peuvent être pires au réveil.

Dans certains types de blépharite, comme ceux causés par l’obstruction des glandes tarsales (de Meibomius), les glandes sont obstruées par des dépôts cireux durs. Ce type de blépharite peut être chronique. Les personnes sont souvent atteintes de dermatite séborrhéique ou de rosacée et développent des orgelets ou des chalazions (kystes de la paupière).

Certaines personnes atteintes de blépharite développent une sécheresse oculaire.

La plupart des types de blépharites ont tendance à être résistants aux traitements et à récidiver. La blépharite est une affection gênante et inesthétique, mais en général, elle n’entraîne pas de lésions de la cornée, ni de perte de la vision. Parfois, une blépharite ulcéreuse peut entraîner la perte des cils, des cicatrices sur le bord palpébral et, dans de rares cas, une inflammation causant des lésions cornéennes.

Une blépharite chronique peut également se développer chez les personnes présentant