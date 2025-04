Rétinopathie hypertensive

Mesures destinées à traiter l’hypertension artérielle

L’objectif du traitement de la rétinopathie hypertendue est de diminuer la tension artérielle à long terme. Plus rarement, si l’hypertension artérielle est sévère et potentiellement mortelle, un traitement urgent peut être nécessaire pour préserver la vision et éviter d’autres complications, comme un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou un infarctus du myocarde.