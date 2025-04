Présentation des maladies de la rétine

Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

La rétine est la membrane transparente sensible à la lumière qui se trouve au fond de l’œil. La cornée et le cristallin fixent la lumière sur la rétine. La région centrale de la rétine, appelée macula, contient essentiellement des photorécepteurs sensibles aux couleurs. Ces cellules, appelées cônes, produisent des images extrêmement nettes et sont responsables de la vision centrale et de la perception des couleurs. La zone périphérique de la rétine, qui entoure la macula, contient des photorécepteurs, appelés bâtonnets, qui sont sensibles à des niveaux d’éclairage plus bas, mais ne sont pas sensibles aux couleurs. Ces bâtonnets sont responsables de la vision périphérique et de la vision nocturne.

Vue de la rétine

Le nerf optique transmet les signaux émis par les photorécepteurs (cônes et bâtonnets). Chaque photorécepteur est relié au nerf optique par une minuscule connexion. Le nerf optique va jusqu’au cerveau où il se connecte aux neurones qui transportent et transmettent les signaux visuels centraux aux aires cérébrales de la vision (cortex visuel), où ils sont perçus sous forme d’images.

Le nerf optique et la rétine ont un réseau vasculaire dense qui leur fournit le sang et l’oxygène. Une partie de ce réseau vasculaire provient de la choroïde, qui est la couche vasculaire située entre la rétine et l’enveloppe blanche externe de l’œil (sclère). L’artère centrale de la rétine (l’autre source d’apport important de sang vers la rétine) rejoint la rétine près du nerf optique, puis se ramifie en plusieurs branches. Le sang s’écoule de la rétine vers les branches de la veine rétinienne centrale. La veine rétinienne centrale sort de l’œil dans le nerf optique.

Durant l’examen de la rétine, le médecin administre un collyre qui dilate la pupille. Cela lui permet de voir la rétine avec beaucoup plus de détails à l’aide de l’ophtalmoscope (en diffusant une lumière à travers une loupe et vers le fond de l’œil).

Les maladies de la rétine sont souvent diagnostiquées et traitées par un ophtalmologiste. Un ophtalmologiste est un médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement (chirurgical ou non) de toutes les maladies de l’œil. Souvent, le traitement est pratiqué par un ophtalmologiste spécialisé dans les maladies de la rétine.