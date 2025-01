Les symptômes de la sclérite incluent une douleur oculaire (en général une douleur profonde) qui est souvent constante et suffisamment sévère pour perturber le sommeil et réduire l’appétit. D’autres symptômes peuvent être présents, comme une sensibilité oculaire accrue, un larmoiement important et une photophobie. Un érythème de couleur violacée survient dans une partie de l’œil ou dans l’œil entier.

Dans de rares cas, cette inflammation est assez sévère pour provoquer une perforation du globe oculaire avec perte de l’œil. Cette inflammation sévère est appelée sclérite nécrosante. Les personnes atteintes de sclérite nécrosante présentent souvent plusieurs années de problèmes tels que des maladies auto-immunes (par exemple, polyarthrite rhumatoïde, granulomatose avec polyangéite, périartérite noueuse et polychondrite chronique atrophiante) au niveau d’autres organes.