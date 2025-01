Présentation des maladies de la conjonctive et de la sclère

La conjonctive est une membrane qui tapisse la paupière et recouvre la sclère (couche fibreuse dure et blanche qui recouvre l’œil) jusqu’au rebord de la cornée (couche transparente située devant l’iris et la pupille, voir Structure et fonction des yeux). La conjonctive aide à protéger l’œil contre les petits corps étrangers et les micro-organismes responsables d’infections et contribue à la conservation du film lacrymal.

La conjonctive Vidéo

La maladie conjonctivale la plus fréquente est son inflammation (conjonctivite). L’inflammation peut avoir de nombreuses causes, y compris

Des infections par des bactéries (notamment la chlamydia), des virus ou des champignons (voir Conjonctivite infectieuse)

Des réactions allergiques (voir Conjonctivite allergique)

Des produits chimiques ou des corps étrangers dans l’œil

Une surexposition à la lumière du soleil

Une conjonctivite a tendance à se résoudre rapidement, mais certains types de conjonctivites durent des mois ou des années. Les conjonctivites chroniques sont souvent dues à des allergies chroniques, des infections chroniques (trachome) et une irritation répétée de l’œil secondaire à une bascule vers l’extérieur (ectropion) ou vers l’intérieur (entropion) des cils, ou à l’utilisation de certains collyres ou une sécheresse oculaire chronique. Quelle qu’en soit la cause, les symptômes d’une conjonctivite sont souvent identiques et se manifestent par une rougeur et des sécrétions. Certains types de conjonctivites entraînent également des démangeaisons ou une irritation.

La sclère est la couche externe, blanche et résistante du globe oculaire. La sclère est la structure de support de l’œil, le protégeant des traumatismes pénétrants et des ruptures. L’inflammation de la sclère (sclérite) est rare.

L’épisclère est une couche de tissu fine recouvrant la sclère. L’épisclère contient de minuscules vaisseaux sanguins qui apportent des nutriments à la sclère. Parfois, l’épisclère devient enflammée (épisclérite).