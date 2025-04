Larmes artificielles

Retrait des cils

Parfois, des médicaments

Les personnes atteintes d’une pemphigoïde muqueuse oculaire peuvent utiliser des larmes artificielles et les médecins peuvent enlever les cils qui se tournent vers l’intérieur (par exemple, en tirant dessus, en les congelant, ou en utilisant l’électricité pour les brûler) afin de soulager les symptômes et prévenir des complications. Si la maladie progresse, de la dapsone ou un autre médicament immunosuppresseur, tel que le méthotrexate, le mycophénolate mofétil ou la cyclophosphamide, est nécessaire. Les personnes atteintes d’une pemphigoïde muqueuse oculaire peuvent utiliser des larmes artificielles et les médecins peuvent enlever les cils qui se tournent vers l’intérieur (par exemple, en tirant dessus, en les congelant, ou en utilisant l’électricité pour les brûler) afin de soulager les symptômes et prévenir des complications. Si la maladie progresse, de la dapsone ou un autre médicament immunosuppresseur, tel que le méthotrexate, le mycophénolate mofétil ou la cyclophosphamide, est nécessaire.