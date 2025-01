Présentation des maladies cornéennes

Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania

La cornée est une couche transparente en forme de dôme située devant l’iris et la pupille. Elle protège l’iris et le cristallin et aide à converger la lumière sur la rétine. Elle est composée de cellules, de protéines et de liquide. La cornée paraît fragile mais est presque aussi rigide qu’un ongle. Cependant, elle est très sensible au toucher.

Vue à l’intérieur de l’œil

Les troubles cornéens comprennent notamment :

Les maladies et les lésions de la cornée peuvent causer une douleur, un larmoiement et une baisse de netteté de la vision (acuité visuelle).

Une lampe à fente, instrument qui permet au médecin d’examiner l’œil avec un fort grossissement, est généralement utilisée pour examiner la cornée. Pendant l’examen, le médecin peut instiller des gouttes ophtalmiques qui contiennent une teinture jaune-vert appelée fluorescéine. La fluorescéine colore temporairement les zones endommagées de la cornée, ce qui permet de visualiser ces zones, qui ne sont pas visibles normalement.