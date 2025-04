Kératomalacie

La surface de la conjonctive (membrane qui tapisse les paupières et recouvre le blanc de l’œil) et de la cornée s’assèche, causant parfois des ulcères cornéens et des infections bactériennes. Les glandes lacrymales sont également touchées, entraînant une production insuffisante de larmes et une sécheresse oculaire. Les personnes souffrant de sécheresse oculaire sévère peuvent voir apparaître des taches mousseuses (taches de Bitot) sur la conjonctive. Une cécité nocturne (vision médiocre dans l’obscurité) peut apparaître en raison d’une carence en vitamine A au niveau de la rétine.