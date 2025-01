Kératoconjonctivite sèche

Larmes artificielles

Ciclosporine en collyre

Bouchon méatique

Les larmes artificielles appliquées par intervalles de quelques heures peuvent généralement contrôler le problème. Les larmes artificielles sont des collyres à base de substances qui stimulent les vraies larmes et aident à maintenir l’humidité de l’œil en le recouvrant. Les pommades lubrifiantes appliquées avant d’aller au lit durent plus longtemps que les larmes artificielles et aident à prévenir la sécheresse au lever. Ces pommades ne sont pas habituellement utilisées durant la journée parce qu’elles rendent la vision floue. Certains médecins recommandent une supplémentation en acides gras oméga 3 afin d’améliorer le film lacrymal, mais la plupart des données indiquent que ces compléments ne sont d’aucune utilité.

Les collyres qui contiennent de la ciclosporine peuvent diminuer l’inflammation associée à la sécheresse. Ces collyres picotent et leurs effets peuvent mettre des mois à apparaître. L’inflammation peut diminuer de façon significative, mais les collyres ne sont efficaces que chez certaines personnes. Éviter les milieux secs ou ventilés, la fumée et les humidificateurs d’air peut également être bénéfique.

Un ophtalmologiste (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des maladies des yeux) peut réaliser une intervention mineure à son cabinet pour soulager les personnes souffrant de sécheresse oculaire. Durant l’intervention, l’ophtalmologiste insère des bouchons dans les points lacrymaux (petits orifices situés au coin des paupières et près du nez) afin de couper l’écoulement de larmes à travers le canal nasolacrymal, pour éviter que des larmes ne coulent des yeux. De cette manière, plus de larmes sont disponibles pendant plus longtemps pour conserver l’humidité des yeux. En cas de sécheresse oculaire sévère, les paupières peuvent être partiellement cousues ensemble pour diminuer l’évaporation des larmes. Dans les cas graves, le canal lacrymal peut être fermé.

Un spray nasal spécial peut également être utilisé deux fois par jour pour stimuler la production de larmes.

En cas de blépharite, celle-ci est traitée à l’aide de compresses chaudes, de massages et de dispositifs chauffants, de gommage des paupières, et parfois d’antibiotiques oraux.