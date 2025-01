Trouble obsessionnel compulsif (TOC)

Thérapie d’exposition et de prévention du rituel ; la thérapie cognitive est souvent ajoutée

Certains antidépresseurs

La thérapie d’exposition et de prévention des rituels (réponse), un type de thérapie cognitivo-comportementale, est souvent efficace pour le traitement du trouble obsessionnel compulsif. La thérapie d’exposition consiste à exposer progressivement et de façon répétée les personnes à des situations ou à des personnes qui déclenchent des obsessions, des rituels ou de la gêne, tout en leur demandant de ne pas effectuer le rituel compulsif (thérapie de prévention du rituel). La sensation de gêne ou l’anxiété diminue progressivement au cours des expositions répétées à mesure que la personne réalise qu’elle n’a pas besoin des rituels pour réduire la sensation de gêne. L’amélioration dure généralement pendant des années, peut-être parce que les personnes qui ont maîtrisé cette méthode sont capables de continuer à l’utiliser après la fin du traitement. La thérapie cognitive est souvent ajoutée à la thérapie d’exposition et de prévention du rituel.

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (comme la fluoxétine), un type d’antidépresseurs, et la clomipramine, un antidépresseur tricyclique, sont souvent efficaces. Des doses plus élevées que celles couramment utilisées pour le traitement de la dépression peuvent être nécessaires. De nombreux experts pensent que la combinaison de la thérapie d’exposition et de prévention du rituel avec un traitement pharmacologique constitue le meilleur traitement, tout particulièrement pour les symptômes plus sévères.

La psychothérapie psychodynamique (qui met l’accent sur l’identification de mécanismes inconscients à travers les pensées, les sensations, et les comportements actuels) et la psychanalyse ne sont généralement pas efficaces chez les personnes atteintes de trouble obsessionnel compulsif.