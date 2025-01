Les symptômes de la dysmorphophobie peuvent se développer graduellement ou soudainement, ils sont d’intensité variable et ont tendance à persister en l’absence de traitement approprié. Les préoccupations concernent en général le visage ou la tête, mais peuvent impliquer une ou plusieurs parties du corps, quelles qu’elles soient, et passer d’une partie du corps à une autre. Par exemple, une personne peut s’inquiéter de ce qu’elle perçoit être un début de calvitie, d’une acné, de rides, de la couleur de sa peau ou d’une pilosité faciale ou corporelle excessive. Une personne peut aussi focaliser son attention sur la forme ou la taille d’une partie de son corps, telle que le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les seins ou les fesses. Certains hommes, qui ont un physique normal, voire athlétique, pensent qu’ils ne sont pas suffisamment musclés et tentent par tous les moyens d’augmenter leur poids et d’améliorer leur musculature ; c’est ce qu’on appelle la dysmorphophobie musculaire. Les personnes atteintes peuvent décrire les parties du corps qu’elles n’aiment pas en les qualifiant de laides, sans attrait, difformes, hideuses, ou monstrueuses.

La plupart des personnes atteintes de dysmorphophobie ne sont pas conscientes d’avoir en fait une apparence normale.

Elles ont généralement du mal à contrôler leurs préoccupations et s’inquiètent tous les jours pendant des heures des défauts qu’elles perçoivent. Elles pensent parfois que les autres les regardent fixement ou se moquent d’elles en raison de leur apparence. La plupart s’examinent souvent devant un miroir, d’autres évitent de se regarder et d’autres encore oscillent entre ces deux comportements.

Nombreuses sont celles qui se toilettent de façon obsessionnelle et excessive, se triturent la peau (pour éliminer ou réparer les défauts de peau perçus), cherchant à se rassurer au sujet des défauts perçus. Elles changent souvent de vêtements pour essayer de dissimuler ou de camoufler leur défaut inexistant ou léger ou essayer d’améliorer leur apparence d’une autre manière. Par exemple, les hommes peuvent se laisser pousser la barbe pour dissimuler des cicatrices perçues ou porter un chapeau pour couvrir des cheveux légèrement clairsemés. La plupart ont recours à un traitement médical cosmétique (le plus souvent dermatologique), dentaire ou chirurgical, parfois à plusieurs reprises, afin de corriger le défaut perçu. Ce type de traitement est généralement sans succès et peut intensifier leur préoccupation. Certains hommes souffrant de dysmorphophobie musculaire prennent des stéroïdes anabolisants (tels que de la testostérone), ce qui peut être dangereux.

Le saviez-vous ?

Comme les personnes qui souffrent de dysmorphophobie sont gênées de leur apparence, elles évitent parfois d’apparaître en public, notamment de se rendre au travail, à l’école et de participer aux événements sociaux. Certaines, qui présentent des symptômes sévères, ne sortent de chez elles que la nuit, et d’autres pas du tout. Ce trouble se traduit donc souvent par un isolement social. Dans les cas très sévères, la dysmorphophobie est invalidante. La souffrance et les dysfonctionnements induits par cette maladie aboutissent parfois à des dépressions, des problèmes de drogues ou d’alcool, des hospitalisations répétées en service psychiatrique, un comportement suicidaire ou un suicide.

Près de 80 % des personnes atteintes de dysmorphophobie ont des pensées suicidaires, et 25 % à 30 % d’entre elles tentent de se suicider.

De nombreuses personnes atteintes de dysmorphophobie présentent également d’autres troubles mentaux, tels qu’un trouble dépressif majeur, un trouble lié à l’usage de substances, un trouble d’anxiété sociale ou un trouble obsessionnel compulsif.