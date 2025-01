Présentation des troubles dissociatifs

De nombreuses personnes rencontrent occasionnellement des problèmes mineurs liés à un vide dans leurs souvenirs, leurs perceptions, leur identité et leur conscience. Une personne peut, par exemple, aller quelque part en voiture, puis réaliser qu’elle ne se souvient plus du trajet. Cela peut être dû au fait qu’elle était absorbée (par des soucis personnels, une émission de radio ou une conversation avec un passager) ou simplement qu’elle rêvassait. Ce type de problème, que l’on appelle dissociation normale, ne perturbe généralement pas les activités quotidiennes.

Au contraire, une personne qui souffre d’un trouble dissociatif peut totalement oublier des activités qu’elle a réalisées pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plus longtemps. Elle peut avoir le sentiment de sauter une période de temps. En outre, elle peut se sentir détachée d’elle-même (dissociée), c’est-à-dire de ses souvenirs, de ses perceptions, de son identité, de ses pensées, de ses émotions, de son corps et de ses comportements. Ou elle peut se sentir détachée du monde qui l’entoure. De ce fait, son sens de l’identité, de la mémoire, et/ou sa conscience se trouve fragmenté.

Les troubles dissociatifs impliquent les éléments suivants :

Une sensation de détachement de soi et/ou de son environnement (trouble de la dépersonnalisation/déréalisation)

Une incapacité à se souvenir d’informations personnelles importantes, souvent associée à un traumatisme ou un stress (amnésie dissociative)

Un sens de la mémoire et de l’identité fragmenté (trouble dissociatif de l’identité).

Les troubles dissociatifs sont généralement déclenchés par un stress ou un traumatisme intense. La personne peut, par exemple, avoir été victime d’abus ou de maltraitance durant son enfance. Elle peut avoir vécu ou avoir été témoin d’événements traumatiques, tels que des accidents ou des catastrophes. Ou encore elle peut vivre un conflit intérieur si intolérable que son esprit est forcé de séparer de la pensée consciente les informations et les sentiments incompatibles ou inacceptables.

Les troubles dissociatifs sont apparentés aux troubles associés à un traumatisme ou au stress (état de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique). Les personnes atteintes de troubles liés au stress peuvent présenter des symptômes dissociatifs, comme une amnésie, des flashbacks, un engourdissement et une dépersonnalisation/déréalisation. Certaines personnes atteintes de trouble de stress post-traumatique (TSPT) présentent également une dépersonnalisation, une déréalisation, ou les deux, ce qui est classé comme un sous-type dissociatif de TSPT.

Des recherches menées chez l’animal et l’homme montrent que certaines structures et fonctions cérébrales sous-jacentes pourraient être associées aux troubles dissociatifs. Les scientifiques ne comprennent pas encore comment les anomalies de ces structures et fonctions provoquent des troubles dissociatifs ni comment ces résultats pourraient orienter le traitement, mais il semble s’agir de pistes prometteuses qu’il pourrait être bénéfique d’étudier plus en détail.