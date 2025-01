Présentation des troubles des conduites alimentaires

Il s’agit de ressources en anglais qui peuvent être utiles. Veuillez noter que LE MANUEL n’est pas responsable du contenu de ces ressources.

National Eating Disorders Association (NEDA) : Grande organisation à but non lucratif qui fournit un accès à des outils de dépistage en ligne, une ligne d’assistance, des forums et divers groupes de soutien (certains virtuels)

National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD) : Accès à des programmes et des formations destinés aux professionnels de santé, ainsi qu’à des groupes de soutien entre pairs, des groupes d’auto-assistance et d’autres services