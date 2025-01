Les gènes et les facteurs environnementaux (tels que l’adversité pendant l’enfance) contribuent au développement du trouble de personnalité antisociale.

Le trouble de personnalité antisociale est plus fréquent chez les parents au premier degré (parents, frères et sœurs et enfants) des personnes atteintes du trouble que dans la population générale. Le risque de développer ce trouble est accru chez les enfants adoptés et biologiques de parents atteints du trouble.

Si un enfant présente un trouble des conduites et un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité avant l’âge de 10 ans, il est plus susceptible de développer un trouble de personnalité antisociale à l’âge adulte. Un trouble des conduites est un schéma comportemental répétitif qui viole les droits des autres et/ou les normes sociétales correspondant à l’âge de l’enfant. Le trouble des conduites a plus de risque d’évoluer en trouble de personnalité antisociale lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant ou sont incohérents sur le plan de la discipline ou de la pratique parentale (par exemple, passer de chaleureux et encourageants à froids et critiques).

Le mépris de la douleur des autres pendant la petite enfance a été associé à un comportement antisocial à la fin de l’adolescence.