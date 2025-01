Souvent, les personnes atteintes de trouble de la personnalité paranoïde pensent que les autres les ont gravement insultées et blessées de manière irréversible. Elles sont hypervigilantes quant à des insultes, des affronts, des menaces et une déloyauté potentiels et cherchent des significations cachées aux remarques et aux actions. Elles examinent de près les autres à la recherche de preuves à l’appui de leurs soupçons. Par exemple, elles peuvent interpréter une offre d’aide comme signifiant qu’on les considère incapables de faire le travail elles-mêmes. Si elles pensent avoir été insultées ou blessées de quelque façon que ce soit, elles ne pardonnent pas à la personne qui les a blessées. Elles ont tendance à contre-attaquer ou à se mettre en colère en réponse à ce qu’elles perçoivent comme des insultes. Elles se méfient des autres, c’est pourquoi elles ressentent le besoin d’être autonomes et de tout contrôler.