Parce que les personnes atteintes du trouble de la personnalité dépendante sont sûres qu’elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes, elles ont des difficultés à entreprendre une nouvelle tâche et à travailler de façon autonome. Elles évitent les tâches qui impliquent une prise de responsabilité. Elles se définissent comme incompétentes et ont besoin d’être aidées et rassurées constamment. Lorsqu’elles sont rassurées par le fait qu’une personne compétente les supervise et approuve leurs faits et gestes, les personnes atteintes du trouble de la personnalité dépendante ont tendance à fonctionner correctement. Cependant, elles ne veulent pas paraître trop compétentes de peur d’être abandonnées. Par conséquent, leur carrière peut en pâtir. Elles préservent leur dépendance parce qu’elles évitent d’acquérir les compétences nécessaires pour mener une vie autonome.