Le trouble schizophréniforme provoque des symptômes de schizophrénie, mais ces symptômes ne durent que 1 à 6 mois.

Comme les personnes atteintes de schizophrénie, les personnes atteintes du trouble schizophréniforme présentent des symptômes tels que les délires, les hallucinations, une désorganisation de la pensée et de la parole, ainsi que des comportements moteurs bizarres et inappropriés (notamment la catatonie), qui indiquent une perte de contact avec la réalité. (Voir aussi Présentation de la schizophrénie et des troubles apparentés.)

En raison de cette similarité, les médecins évaluent avec précision la durée des symptômes psychotiques. S’ils durent plus d’un mois, mais disparaissent dans les 6 mois suivant leur apparition, les médecins diagnostiquent un trouble schizophréniforme. Cependant, les médecins doivent exclure toute psychose temporaire qui pourrait être due à un trouble lié à l’usage de substances ou à une autre affection.

Si les symptômes psychotiques persistent plus de 6 mois, la schizophrénie est le diagnostic le plus probable, toutefois certaines personnes développent au lieu de cela un trouble bipolaire ou un trouble schizo-affectif.

Les personnes sont traitées par des médicaments antipsychotiques et des soins psychosociaux adaptés. Une fois les symptômes résolus, le traitement médicamenteux est poursuivi pendant 12 mois, puis progressivement diminué pendant que la personne est étroitement surveillée pour déceler un éventuel retour des symptômes psychotiques.