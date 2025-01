Trouble délirant

Établissement d’une solide relation médecin-patient

Parfois médicaments antipsychotiques

Le traitement peut être difficile, car certaines personnes croient fermement en leur délire et refusent de demander de l’aide. Une bonne relation médecin-patient est utile. Une fois que la relation est établie, les médecins peuvent encourager les personnes qui refusent d’être traitées à participer au traitement.

L’hospitalisation peut s’avérer nécessaire si le médecin estime que la personne est dangereuse.

Les médicaments antipsychotiques ne sont généralement pas utilisés, mais peuvent parfois s’avérer efficaces pour atténuer les symptômes.

Le traitement au long cours a pour but de faire dévier l’attention de la personne du délire vers un domaine plus constructif et satisfaisant, même si cet objectif est souvent difficile à atteindre.