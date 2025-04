Présentation de la schizophrénie et des troubles apparentés

La schizophrénie et les troubles psychotiques apparentés (trouble psychotique bref, trouble délirant, trouble schizo-affectif, trouble schizophréniforme, et trouble de la personnalité schizotypique) sont caractérisés par des symptômes psychotiques et, souvent, par des symptômes négatifs et un dysfonctionnement cognitif.

Les symptômes psychotiques comprennent les délires, les hallucinations, la désorganisation de la pensée et de la parole, et les comportements moteurs bizarres et inappropriés (notamment la catatonie).

Les symptômes négatifs sont une diminution ou une absence d’émotions et de comportements normaux. Par exemple, la personne peut manquer de motivation et son visage peut ne pas exprimer d’émotions.

Le dysfonctionnement cognitif fait référence aux problèmes de cognition, tels que la capacité à focaliser son attention, se souvenir des choses, la maîtrise de soi et la souplesse de pensée.

Le diagnostic et le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques apparentés sont basés sur les symptômes et l’évolution de la maladie spécifique.