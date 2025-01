Traitement des maladies mentales

De nombreux médicaments psychoactifs sont très efficaces et largement utilisés par les psychiatres ou les autres médecins. Ces médicaments sont souvent classés en fonction du trouble pour lequel ils sont principalement prescrits. Par exemple, les antidépresseurs sont utilisés dans le traitement de la dépression.

La classe d’antidépresseurs la plus largement utilisée est

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que la fluoxétine, la sertraline, la paroxétine, la fluvoxamine, la vortioxétine, la vilazodone, l’escitalopram et le citalopram

Les autres classes d’antidépresseurs comprennent

Les antidépresseurs tricycliques tels que l’amitriptyline et la nortriptyline sont rarement utilisés pour traiter la dépression, en raison de leurs effets secondaires. Toutefois, ces médicaments peuvent être utilisés si la personne souffre également d’un trouble à l’origine d’une douleur chronique qui interfère avec ses activités et son travail. Les antidépresseurs tricycliques peuvent aider à soulager certains types de douleur.

Les inhibiteurs de la monoamine-oxydase, tels que la phénelzine, la tranylcypromine, et la sélégiline en patch, peuvent être efficaces mais sont rarement utilisés à moins que d’autres antidépresseurs n’aient pas fonctionné.

Les médicaments antipsychotiques plus anciens, tels que la chlorpromazine, l’halopéridol et le thiothixène, sont utiles dans le traitement de troubles tels que la schizophrénie et certains problèmes comportementaux. Les médicaments antipsychotiques plus récents (généralement dénommés antipsychotiques atypiques ou de seconde génération) sont maintenant fréquemment utilisés en traitement initial. Les médicaments antipsychotiques plus récents comprennent l’aripiprazole, l’asénapine, le brexpiprazole, la cariprazine, l’ilopéridone, la lumatépérone, la lurasidone, l’olanzapine, la palipéridone, la quétiapine, la rispéridone, et la ziprasidone. Pour les personnes ne répondant pas aux autres antipsychotiques, la clozapine est de plus en plus utilisée.

Les ISRS et les médicaments anxiolytiques, tels que le clonazépam, le lorazépam ou le diazépam, de même que les antidépresseurs, sont utilisés pour traiter les troubles anxieux tels que le trouble panique ou les phobies.

Les psychorégulateurs, tels que le lithium, la carbamazépine, le divalproate de sodium, l’acide valproïque, et la lamotrigine, sont utilisés pour traiter le trouble bipolaire. De plus, plusieurs antipsychotiques peuvent être utilisés pour traiter le trouble bipolaire. Ils comprennent l’aripiprazole, l’asénapine, la cariprazine, la lurasidone, l’olanzapine, la quétiapine, la rispéridone, et la ziprasidone.