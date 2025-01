Trouble de stress post-traumatique (TSPT)

La psychothérapie est essentielle pour le traitement du TSPT.

Informer au sujet du TSPT peut être une importante étape dans la phase initiale du traitement. Les symptômes de TSPT peuvent être extrêmement déroutants, et il est souvent très utile pour la personne touchée et ses proches de comprendre comment le TSPT peut inclure des symptômes apparemment sans rapport.

La thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme est le traitement le plus efficace du TSPT. Cette forme de thérapie, qui est également efficace pour le trouble de stress aigu, comprend une éducation sur la nature du stress et la réponse de l’organisme/de l’esprit à celui-ci, la modification de sa réflexion sur l’événement traumatique et ses réponses (ou la mise en perspective des choses), et une exposition thérapeutique soigneusement guidée aux souvenirs de l’expérience traumatique.

Il est important de trouver un professionnel de la santé mentale qui exprime de la chaleur, du réconfort et de l’empathie pour aider les personnes atteintes de TSPT qui souffrent souvent de honte, d’évitement, d’hypervigilance et de détachement.

Les techniques de gestion du stress, telles que la respiration et la relaxation, sont importantes. Les exercices visant à réduire et à contrôler l’anxiété (par exemple, le yoga, la méditation) peuvent soulager les symptômes et préparer la personne au traitement qui implique une exposition aux souvenirs du traumatisme et constitue une source de stress.

Les données probantes actuelles les plus solides favorisent une psychothérapie, structurée et ciblée, généralement un type de thérapie cognitivo-comportementale appelé thérapie d’exposition qui aide à dissiper la peur créée par l’événement traumatique.

Dans la thérapie d’exposition, le thérapeute demande à la personne d’imaginer qu’elle se trouve dans des situations associées au traumatisme passé. Il peut, par exemple, lui demander d’imaginer qu’elle se rend dans un parc où elle a été agressée. Le thérapeute peut aider la personne à réimaginer l’événement traumatique lui-même. En raison de l’intense anxiété souvent associée aux souvenirs traumatiques, il est important que la personne en thérapie se sente soutenue et que l’exposition se déroule au rythme approprié. Les personnes qui ont été traumatisées peuvent être particulièrement sensibles et vulnérables à la menace d’être à nouveau traumatisées, le traitement peut donc être contre-productif si le rythme est trop rapide. Souvent, le traitement peut passer d’une thérapie d’exposition à une thérapie de soutien moins ciblée, plus adaptée, pour aider les personnes à se sentir plus à l’aise avec la thérapie d’exposition.

Une psychothérapie plus large et plus exploratoire peut aussi faciliter le retour à une vie plus heureuse, en se concentrant sur les relations qui peuvent avoir été fracturées par le TSPT. D’autres types de psychothérapies, psychodynamique et de soutien, peuvent également être utiles, tant que le traitement reste principalement axé sur la thérapie d’exposition.

La désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires (EMDR) est un traitement au cours duquel la personne est invitée à suivre le déplacement du doigt du thérapeute pendant qu’elle s’imagine être exposée au traumatisme. Pour certains experts, les mouvements oculaires eux-mêmes contribuent à la désensibilisation, mais si l’EMDR fonctionne, c’est probablement en raison de l’exposition, non des mouvements des yeux.