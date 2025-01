Association de psychothérapie et de médicaments

La prise en charge de ce trouble consiste souvent en une association d’une certaine forme de psychothérapie et de traitement pharmacologique. La psychothérapie peut traiter les causes de l’anxiété et aider à y faire face.

Certains antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (tels que l’escitalopram) ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline (tels que la venlafaxine) sont efficaces sur le trouble anxieux généralisé. Ces antidépresseurs mettent généralement quelques semaines à soulager l’anxiété de sorte que certaines personnes reçoivent aussi, dans un premier temps, une benzodiazépine. Les benzodiazépines sont des médicaments anxiolytiques qui soulagent rapidement l’anxiété, en général presque immédiatement. Cependant, comme l’utilisation à long terme de benzodiazépines peut entraîner une dépendance aux médicaments et une toxicomanie (voir Anxiolytiques et sédatifs), ces médicaments ne sont généralement administrés que pendant une période relativement courte. Une fois l’antidépresseur et la psychothérapie efficaces, la dose de benzodiazépine peut être lentement diminuée, puis arrêtée. Les benzodiazépines ne doivent pas être arrêtées brutalement.

La buspirone, un autre anxiolytique, est efficace dans certains cas de trouble anxieux généralisé. Elle peut, cependant, mettre au moins deux semaines à agir.

Les produits phytothérapiques, tels que le kawa et la valériane, semblent avoir des effets anxiolytiques, bien que leur efficacité et leur innocuité dans le traitement des troubles anxieux tel que le trouble anxieux généralisé nécessitent des études complémentaires.

La thérapie cognitivo-comportementale s’est avérée efficace dans le traitement du trouble anxieux généralisé. Cette thérapie permet aux personnes d’apprendre ce qui suit :

Reconnaître où leur pensée est déformée

Contrôler leur pensée déformée

Modifier leur comportement en conséquence

La relaxation, le yoga, la méditation, l’exercice physique et les techniques de biofeedback peuvent également s’avérer utiles (voir Techniques corps-esprit).