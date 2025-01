Transplantation pulmonaire et du bloc cœur-poumons

Avant l’intervention, le receveur prend souvent des antibiotiques pour empêcher le développement d’infections.

Par une incision thoracique, on retire le ou les poumons du receveur et on le(s) remplace par celui ou ceux du donneur. Les vaisseaux sanguins arrivant et provenant du poumon (artère et veine pulmonaires) ainsi que la voie respiratoire principale (la bronche) sont reliés au(x) poumon(s) transplanté(s). Dans une transplantation du bloc cœur-poumons, le cœur endommagé du receveur est également retiré et remplacé par le cœur du donneur.

L’intervention dure de 4 à 8 heures pour un poumon ou de 6 à 12 heures pour deux poumons. On peut réaliser la transplantation du cœur et du poumon en même temps. L’hospitalisation consécutive à ces opérations dure généralement de 7 à 14 jours.

Le receveur commence à prendre des médicaments pour inhiber le système immunitaire (immunosuppresseurs), notamment des corticoïdes, le jour de la transplantation. Ces médicaments peuvent aider à réduire le risque de rejet du poumon transplanté.