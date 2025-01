Même si les types de tissus sont hautement compatibles, les organes transplantés, contrairement au sang transfusé, sont en général rejetés à moins que des mesures de prévention du rejet ne soient prises. Le rejet résulte de l’attaque de l’organe transplanté par le système immunitaire du receveur qui le reconnaît comme corps étranger. Il peut être léger et facilement contrôlé ou sévère, entraînant la destruction du greffon.

Malgré l’utilisation des immunosuppresseurs, au moins un épisode de rejet survient chez 20 à 40 % des personnes après une transplantation du pancréas (avec ou sans rein).

Lorsqu’un pancréas et un rein sont transplantés en même temps, le risque de rejet est supérieur, mais le rejet tend à survenir plus tard et plus souvent qu’avec une transplantation de rein seul. Généralement, le rejet concerne les deux organes. Cependant, le traitement du rejet a un taux de réussite élevé.