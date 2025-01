Médicaments pour soulager les symptômes

En cas de mastocytose systémique agressive, autres médicaments, comme l’interféron et la prednisone, ou intervention chirurgicale, comme une splénectomie

Un mastocytome unique peut disparaître spontanément.

Les démangeaisons dues à une mastocytose cutanée peuvent être traitées avec des antihistaminiques. Chez les enfants, aucun autre traitement n’est nécessaire. Chez les adultes, en cas de démangeaisons et d’éruptions cutanées, du psoralène (médicament rendant la peau plus sensible aux ultraviolets) plus de la lumière ultraviolette ou des crèmes à base de corticoïdes peuvent être appliqués sur la peau.

La mastocytose systémique est incurable, mais les symptômes peuvent être contrôlés avec des antagonistes des récepteurs H1 et H2 de l’histamine. (Ces deux antagonistes sont des antihistaminiques, mais le terme antihistaminique n’est généralement utilisé que pour les antagonistes du récepteur H1 [anti-H1].) Les anti-H1 peuvent soulager les démangeaisons. Les anti-H2 réduisent la production d’acide dans l’estomac et, de ce fait, soulagent les symptômes causés par les ulcères gastroduodénaux peptiques et contribuent à leur guérison. La cromolyne, un stabilisateur des mastocytes, est prise par voie orale et peut soulager les problèmes digestifs et les douleurs osseuses. Le kétotifène, un anti-H1 et un stabilisateur des mastocytes, est administré par voie orale et peut être efficace. L’aspirine peut soulager les bouffées de chaleur, mais peut aggraver d’autres symptômes. On n’administre pas d’aspirine aux enfants en raison du risque de syndrome de Reye.

Si la mastocytose systémique est agressive, les agents de chimiothérapie midostaurine ou avapritinib peuvent être utilisés. Une injection sous-cutanée hebdomadaire d’interféron alpha peut réduire les effets du trouble sur la moelle osseuse. Des corticoïdes (tels que la prednisone), administrés par voie orale, peuvent également être utilisés, mais uniquement sur une courte période. S’ils sont pris par voie orale pendant plus de 3 à 4 semaines, ils peuvent occasionner de nombreux effets secondaires, parfois graves.

Si de nombreux mastocytes s’accumulent dans la rate, celle-ci peut être retirée.

En cas de leucémie, des agents de chimiothérapie (tels que la daunomycine, l’étoposide et la mercaptopurine) peuvent être efficaces.

Les personnes atteintes de mastocytose systémique doivent toujours avoir une seringue d’adrénaline auto-injectable à portée de main à utiliser pour le traitement d’urgence de réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes.