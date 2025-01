Allergie physique

Éviter le déclencheur

Antihistaminiques

Le meilleur traitement des allergies physiques consiste à éviter le stimulus qui en est la cause. Par exemple, une personne très sensible à la lumière du soleil doit utiliser un écran solaire et éviter, autant que possible, de s’exposer au soleil.

Les démangeaisons peuvent le plus souvent être soulagées par un antihistaminique. Les traitements les plus efficaces sont la cyproheptadine pour l’urticaire causée par le froid et l’hydroxyzine pour l’urticaire causée par le chaud ou le stress émotionnel.