Granulomatose septique chronique (GSC)

Les personnes atteintes de granulomatose septique chronique présentent des infections persistantes de la peau, des poumons, des ganglions lymphatiques, de la bouche, du nez, des voies urinaires et de l’intestin.

Le traitement comprend des médicaments pour prévenir les infections et réduire le nombre et la gravité des infections, ainsi que des transfusions et une greffe de cellules souches.