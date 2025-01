Déficit sélectif en immunoglobulines A (IgA)

Analyses de sang pour mesurer les taux d’immunoglobulines avant et après les vaccinations

Le médecin suspecte le déficit sélectif en IgA chez les personnes qui présentent :

Des infections récidivantes

Une réaction anaphylactique à une transfusion sanguine ou à une injection d’immunoglobulines

Des symptômes gastro-intestinaux qui peuvent résulter d’une maladie inflammatoire intestinale

Des antécédents familiaux de déficit sélectif en IgA, d’hypogammaglobulinémie à expression variable ou d’une autre maladie auto-immune

Des analyses de sang visant à mesurer les taux d’immunoglobulines sont effectuées afin de confirmer le diagnostic.

Normalement, le système immunitaire de l’organisme réagit à un vaccin en produisant des substances (telles que des anticorps) et en mobilisant les globules blancs qui reconnaissent et/ou attaquent la bactérie ou le virus spécifique contenu dans le vaccin. Par la suite, chaque fois que la personne vaccinée sera exposée à cette bactérie ou à ce virus spécifique, son système immunitaire produira automatiquement ces anticorps et agira d’autres façons pour prévenir ou atténuer la maladie. Les personnes présentant un déficit sélectif en IgA ne produisent pas d’anticorps en réponse à certains types de vaccin. Les médecins mesurent le taux d’anticorps IgA (immunoglobulines) avant et après les vaccinations. L’absence d’augmentation des IgA après la vaccination permet de poser le diagnostic.