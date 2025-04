Les symptômes du déficit d’adhésion leucocytaire apparaissent généralement durant la petite enfance.

Chez les nourrissons les plus gravement touchés, des infections se développent dans les tissus mous, tels que les gencives, la peau et les muscles. Ces infections récidivent et/ou s’aggravent, et les tissus affectés peuvent mourir. Il n’y a pas de formation de pus dans les zones infectées. Les infections deviennent de plus en plus difficiles à contrôler.

Les blessures ne cicatrisent pas bien.

Le cordon ombilical est souvent lent à tomber, mettant 3 semaines ou plus après la naissance. Normalement, le cordon ombilical tombe de lui-même 1 semaine ou 2 après la naissance.

La plupart des enfants souffrant de la forme grave meurent avant 5 ans, sauf s’ils reçoivent avec succès une greffe de cellules souches.

Les enfants moins gravement touchés ont quelques infections graves. Ils peuvent survivre jusqu’à l’âge adulte sans traitement.

Chez les enfants présentant une forme de déficit d’adhésion leucocytaire, le développement physique et intellectuel est souvent lent.