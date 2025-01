Présentation du système immunitaire

Le système immunitaire est composé de nombreux éléments :

Les anticorps (immunoglobulines), qui sont des protéines produites par les globules blancs appelés lymphocytes B, se lient solidement à l’antigène d’un envahisseur, en marquant l’envahisseur afin de l’attaquer ou en le neutralisant directement. Le corps produit des milliers d’anticorps différents. Chaque anticorps est spécifique à un antigène donné.

Les antigènes sont des substances que le système immunitaire peut reconnaître et qui stimulent une réponse immunitaire.

Les lymphocytes B sont des globules blancs qui produisent des anticorps spécifiques à l’antigène qui a stimulé leur production.

Les basophiles sont des globules blancs qui libèrent de l’histamine (substance impliquée dans les réactions allergiques) et produisent des substances permettant d’attirer d’autres globules blancs (neutrophiles et éosinophiles) sur le lieu de l’infection.

Les cellules constituent la plus petite unité d’un organisme vivant, elles sont constituées d’un noyau et d’un cytoplasme entouré d’une membrane.

Le chimiotactisme est le processus par lequel une substance chimique attire des cellules vers un site particulier.

Le système du complément se compose d’un groupe de protéines impliquées dans une série de réactions (appelée cascade du complément), visant à défendre l’organisme, par exemple en tuant les bactéries et autres cellules étrangères, en facilitant l’identification et l’ingestion des cellules étrangères par les macrophages et en attirant les macrophages et les neutrophiles vers le lieu de l’infection.

Les cytokines désignent de nombreuses protéines différentes sécrétées par les cellules immunitaires ainsi que d’autres cellules, agissant comme messagers du système immunitaire pour contribuer à réguler une réponse immunitaire.

Les cellules dendritiques sont dérivées des globules blancs. Elles résident dans les tissus et aident les lymphocytes T à reconnaître les antigènes étrangers.

Les éosinophiles sont des globules blancs tuant les bactéries et les autres cellules étrangères trop grosses pour être ingérées qui peuvent contribuer à immobiliser et tuer les parasites et à détruire les cellules cancéreuses. Les éosinophiles sont également impliqués dans les réactions allergiques.

Les lymphocytes T Helper sont des globules blancs aidant les lymphocytes B à produire des anticorps contre les antigènes étrangers, aidant les lymphocytes T Killer à s’activer et stimulant les macrophages, ce qui leur permet d’ingérer plus efficacement les cellules infectées ou anormales.

L’histocompatibilité (littéralement, compatibilité du tissu) est déterminée par les antigènes leucocytaires humains (molécules d’auto-identification). L’histocompatibilité est utilisée pour établir si un tissu ou un organe greffé sera accepté par le receveur.

Les antigènes leucocytaires humains (HLA) sont un groupe de molécules d’identification situées à la surface de toutes les cellules, selon une combinaison presque unique pour chaque personne, permettant ainsi à l’organisme de faire la distinction entre les substances endogènes et exogènes. Ce groupe de molécules d’identification est également appelé complexe majeur d’histocompatibilité.

Un complexe immunitaire est un anticorps fixé à un antigène.

Une réponse immunitaire est la réaction du système immunitaire à un antigène.

On appelle également les anticorps des immunoglobulines.

L’interleukine est un type de messager (cytokine) sécrété par certains globules blancs en vue d’affecter d’autres globules blancs.

Les lymphocytes T Killer (cytotoxiques) sont des lymphocytes T qui se fixent aux cellules infectées et aux cellules cancéreuses pour les tuer.

On appelle également leucocytes les globules blancs tels que monocytes, neutrophiles, éosinophiles, basophiles ou lymphocytes (lymphocyte B ou lymphocyte T).

Le système lymphatique désigne le réseau de ganglions lymphatiques reliés par des vaisseaux lymphatiques qui aide l’organisme à transporter les micro-organismes et les cellules mortes ou altérées pour qu’ils soient filtrés et détruits. Les réponses immunitaires acquises sont déclenchées dans les ganglions lymphatiques.

Les lymphocytes sont les globules blancs responsables de l’immunité acquise (spécifique), notamment de la production d’anticorps (par les lymphocytes B), de la distinction entre les substances endogènes et les substances exogènes (par les lymphocytes T) et de la destruction des cellules infectées et des cellules cancéreuses (par les lymphocytes T Killer).

Les macrophages sont de grandes cellules qui se développent à partir de globules blancs appelés monocytes. Ils ingèrent les bactéries et d’autres cellules étrangères et aident les lymphocytes T à identifier les micro-organismes et les autres substances étrangères. Les macrophages sont normalement présents dans les poumons, la peau, le foie et les autres tissus.

Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) est un synonyme des antigènes leucocytaires humains.

Les mastocytes sont des cellules présentes dans les tissus qui libèrent de l’histamine et d’autres substances impliquées dans les réactions inflammatoires et allergiques.

Une molécule est un groupe d’atomes associés d’un point de vue chimique pour former une substance unique.

Les lymphocytes Natural Killer sont un type de globule blanc capable de reconnaître et de tuer des cellules anormales, telles que certaines cellules infectées ou cancéreuses, sans avoir d’abord à apprendre que les cellules sont anormales.

Les neutrophiles sont des globules blancs qui ingèrent et tuent les bactéries et les autres cellules étrangères.

Les phagocytes sont un type de cellule qui ingère et tue ou détruit les micro-organismes envahisseurs, les autres cellules ou fragments cellulaires. Les phagocytes comprennent les macrophages et les neutrophiles.

La phagocytose est le processus par lequel une cellule enveloppe et ingère un micro-organisme envahisseur, une autre cellule ou un fragment cellulaire.

Un récepteur est une molécule située à la surface ou à l’intérieur d’une cellule, capable d’identifier des molécules particulières, qui s’adaptent parfaitement à elle, comme une clé entre dans une serrure.

Les lymphocytes T régulateurs (suppresseurs) sont des globules blancs contribuant à mettre fin à une réponse immunitaire.

Les lymphocytes T sont des globules blancs impliqués dans l’immunité acquise. Il en existe trois types : Helper, Killer (cytotoxiques) et régulateurs.

Les globules blancs (leucocytes) existent sous différentes formes, telles que les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et les lymphocytes (lymphocytes B et lymphocytes T), qui jouent chacun un rôle spécifique au sein du système immunitaire.