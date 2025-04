Analyses de sang

Examens d’imagerie

Le diagnostic d’un insulinome peut être difficile. Les médecins essaient d’effectuer des analyses de sang lorsque la personne présente des symptômes et est à jeun. Les analyses de sang incluent la mesure des taux de glycémie et d’insuline. Des taux sanguins très bas de glucose, avec élévation du taux d’insuline, sont le témoin d’un insulinome. Étant donné que de nombreuses personnes présentent des symptômes occasionnels, les médecins peuvent les faire hospitaliser. À l’hôpital, la personne doit jeûner pendant au moins 48 heures, parfois jusqu’à 72 heures, et elle sera sous étroite surveillance. Pendant cette mise en observation, les symptômes apparaissent généralement et des analyses de sang sont effectuées pour mesurer les taux de glucose et d’insuline.

Si les analyses de sang suggèrent la présence d’un insulinome, la localisation exacte doit être déterminée. Des examens d’imagerie, tels que la tomodensitométrie (TDM) et l’échographie endoscopique (qui consiste à introduire dans la partie supérieure de l’intestin grêle une sonde d’observation munie d’une sonde d’échographie à son extrémité) ou la tomographie par émission de positons (TEP), peuvent être réalisés pour localiser la tumeur. Une intervention chirurgicale exploratrice est parfois nécessaire.