Des taux élevés de glucagon dans le sang provoquent les mêmes symptômes que le diabète, notamment une perte de poids et des mictions fréquentes.

Par ailleurs, de nombreuses personnes atteintes d’un glucagonome présentent les caractéristiques typiques sont une éruption cutanée chronique de couleur rouge brunâtre (érythème nécrolytique migrant) et une langue lisse brillante, de couleur vive rouge-orange. Chez les personnes à la peau foncée, les bouffées de chaleur peuvent provoquer un rougissement de la peau ou un assombrissement de celle-ci. La bouche peut également présenter des fissures aux commissures des lèvres. L’éruption cutanée de type squameux commence dans l’aine et se propage vers les fesses, les avant-bras, les mains, les pieds et les jambes.