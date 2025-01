Syndrome de Cushing (caractéristiques faciales) Image © Springer Science+Business Media

Les corticoïdes modifient le volume et la répartition de la graisse corporelle. Un excès de graisse se développe sur l’ensemble du torse et peut être particulièrement visible dans le haut du dos (parfois appelé une bosse de bison). Une personne atteinte du syndrome de Cushing a généralement le visage bouffi et arrondi (faciès lunaire). Les bras et les jambes sont généralement plus minces en comparaison au buste épaissi. Les muscles perdent de leur volume, entraînant une faiblesse musculaire. La peau s’amincit, est facilement sujette aux ecchymoses et cicatrise mal en cas de contusion ou de coupure. Des stries semblables à des vergetures peuvent apparaître sur l’abdomen et le thorax. Les personnes atteintes d’un syndrome de Cushing ont tendance à se fatiguer vite.

Syndrome de Cushing (bosse de bison et vergetures) Image © Springer Science+Business Media

Avec le temps, les taux élevés de corticoïdes augmentent la tension artérielle (hypertension), affaiblissent les os (ostéoporose) et diminuent la résistance aux infections. Le risque de développer des calculs rénaux, un diabète et des caillots sanguins dans les veines est accru, et l’on peut observer l’apparition de troubles mentaux, notamment dépression et hallucinations.

Généralement, les femmes touchées par ce syndrome ont un cycle menstruel irrégulier. Chez certaines personnes, les glandes surrénales produisent également de grandes quantités d’hormones sexuelles masculines (testostérone et hormones similaires), entraînant une augmentation de la pilosité du visage et du corps, ainsi qu’une calvitie chez les femmes.

Les enfants atteints du syndrome de Cushing grandissent lentement et leur taille est souvent inférieure à la moyenne.