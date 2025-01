Présentation des glandes surrénales

Cortex : la partie externe sécrète différentes hormones, y compris des corticoïdes (hormones semblables à la cortisone, comme le cortisol) et des minéralocorticoïdes (notamment de l’aldostérone, qui contrôle la tension artérielle et les taux de sel [chlorure de sodium] et de potassium dans l’organisme). Le cortex surrénalien produit également de petites quantités d’hormones stéroïdes sexuelles masculines (testostérone et hormones similaires).