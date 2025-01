Les phéochromocytomes peuvent être très petits. Cependant, même un petit phéochromocytome peut produire de grandes quantités de puissantes catécholamines. Les catécholamines sont des hormones comme l’adrénaline (épinéphrine), la noradrénaline et la dopamine, qui ont tendance à faire augmenter considérablement la tension artérielle et la fréquence cardiaque, et à provoquer d’autres symptômes généralement associés à des situations potentiellement mortelles.

Le signe majeur d’un phéochromocytome est l’hypertension artérielle, qui peut être très grave. Cependant, seule une personne atteinte d’hypertension artérielle sur 1 000 présente un phéochromocytome. Les symptômes comprennent

Un rythme cardiaque rapide et frappé

Transpiration excessive

Étourdissements en position debout

Respiration rapide

Peau froide et moite

Maux de tête graves

Douleur thoracique et gastrique

Nausées et vomissements

Troubles de la vision

Picotements des doigts

Constipation

Une sensation étrange de désastre imminent

Lorsque ces symptômes apparaissent brusquement et avec violence, ils peuvent être ressentis comme une crise de panique.

Chez la moitié des personnes touchées, les symptômes vont et viennent, déclenchés parfois par une pression sur la tumeur, un massage, des médicaments (notamment les anesthésiques et les bêtabloquants), un traumatisme émotionnel et, dans de rares cas, le simple fait d’uriner. Cependant, nombreuses sont celles qui peuvent présenter ces symptômes en réponse à un état d’angoisse, et pas à un trouble glandulaire.