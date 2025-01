Insuffisance surrénalienne

Lorsque les glandes surrénales deviennent hypoactives, elles ont tendance à produire des quantités inadéquates de toutes les hormones surrénaliennes, y compris les corticoïdes (en particulier le cortisol) et les minéralocorticoïdes (en particulier l’aldostérone, qui contrôle la tension artérielle et les taux de sel [chlorure de sodium] et de potassium dans l’organisme). Les glandes surrénales produisent également de petites quantités de testostérone et d’œstrogènes, ainsi que d’autres hormones sexuelles similaires (androgènes, comme la déhydroépiandrostérone [DHEA]), dont les taux sont également réduits en cas d’insuffisance corticosurrénale.

Ainsi, une quantité insuffisante d’hormones surrénales peut affecter l’équilibre de l’eau, du sodium et du potassium dans l’organisme, ainsi que la capacité de ce dernier à contrôler la tension artérielle et à réagir au stress. De plus, la perte d’androgènes peut provoquer une perte de pilosité chez les femmes. Chez les hommes, la testostérone sécrétée par les testicules compense largement cette perte. La DHEA peut avoir des effets supplémentaires sans lien avec les androgènes.

Lorsque les glandes surrénales sont détruites par une infection ou un cancer, la médullosurrénale, et donc la source d’adrénaline, est également perdue. Toutefois, cette perte n’entraîne pas de symptômes.

Une carence en aldostérone, notamment, stimule l’organisme à excréter une quantité importante de sodium et à retenir le potassium, ce qui entraîne un faible taux de sodium et un taux élevé de potassium dans le sang. Les reins ne sont pas en mesure de retenir facilement le sodium. Aussi, lorsqu’une personne perd trop de sodium, le taux de sodium dans le sang chute et entraîne une déshydratation. Une déshydratation sévère et un faible taux de sodium réduisent le volume sanguin et peuvent entraîner un choc.

Le déficit en corticoïdes entraîne une extrême sensibilité à l’insuline, à un degré tel que le taux de sucre dans le sang peut chuter dangereusement (hypoglycémie). La carence empêche l’organisme de fabriquer des glucides, qui sont nécessaires pour le fonctionnement des cellules, et des protéines, pour lutter correctement contre les infections et contrôler l’inflammation. Les muscles s’affaiblissent et même le cœur peut faiblir et ne plus être capable de pomper correctement le sang. De plus, la tension artérielle peut chuter dangereusement.

Les personnes atteintes d’insuffisance surrénalienne ne sont pas capables de produire les corticoïdes supplémentaires nécessaires lorsque l’organisme est soumis à un stress. Les personnes s’exposent alors à de graves symptômes et complications lorsqu’elles sont confrontées à une maladie, à une fatigue extrême, à une grave blessure, à une intervention chirurgicale, voire à un stress psychologique sévère.