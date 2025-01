Hyperaldostéronisme

Pour les tumeurs des glandes surrénales, ablation de la tumeur

Parfois, médicaments bloquant l’aldostérone

Si l’on décèle une tumeur, on peut en principe la retirer par voie chirurgicale. Lorsque la tumeur est retirée, le faible taux de potassium revient pratiquement toujours à la normale, tandis que la tension artérielle revient à la normale dans 50 à 70 % des cas environ.

Si l’on ne décèle aucune tumeur et que les deux glandes sont hyperactives, l’ablation partielle des glandes surrénales peut ne pas contrôler l’hypertension artérielle et l’ablation complète provoquera une insuffisance surrénalienne, ce qui oblige à un traitement à vie avec des corticoïdes. Toutefois, la spironolactone ou l’éplérénone parviennent généralement à contrôler les symptômes, et les médicaments contre l’hypertension artérielle sont facilement disponibles (voir le tableau Médicaments antihypertenseurs). Comme la spironolactone peut inhiber les effets de la testostérone et entraîne souvent une augmentation de volume des seins (gynécomastie), une diminution de la libido et une dysfonction érectile, elle est généralement évitée chez les hommes. L’éplérénone est chimiquement apparentée à la spironolactone, mais elle n’inhibe pas la testostérone et ne provoque que rarement ces effets indésirables.

Il est rare qu’il faille retirer les deux glandes surrénales.