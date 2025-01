La thyroïdite d’Hashimoto est une inflammation auto-immune chronique de la thyroïde.

La thyroïdite d’Hashimoto est due à une réaction auto-immune par laquelle des anticorps de l’organisme attaquent les cellules de la thyroïde.

En premier lieu, la thyroïde peut fonctionner normalement, être hypoactive (hypothyroïdie) ou, dans de rares cas, hyperactive (hyperthyroïdisme)

La plupart des personnes finissent par développer une hypothyroïdie.

En général, l’hypothyroïdie provoque une fatigue et une incapacité à supporter le froid.

Le diagnostic est basé sur les résultats de l’examen clinique et des analyses de sang.

Les personnes qui souffrent d’hypothyroïdie doivent prendre une hormone thyroïdienne à vie.

La thyroïdite fait référence à une inflammation de la thyroïde. L’inflammation de la thyroïde peut être provoquée par une infection virale ou une maladie auto-immune.

La thyroïdite d’Hashimoto est le type le plus courant de thyroïdite et la cause la plus fréquente d’hypothyroïdie. Pour des raisons mal connues, l’organisme réagit contre lui-même (réaction auto-immune). La thyroïde est envahie par des globules blancs et des anticorps sont produits contre la thyroïde (anticorps anti-thyroïde).

Chez environ 50 % des personnes qui sont atteintes de la thyroïdite d’Hashimoto, la thyroïde est initialement hypoactive. Chez les autres, la thyroïde est normale à première vue (malgré une hyperactivité thyroïdienne chez certaines), puis devient généralement hypoactive.

Certaines personnes atteintes de la thyroïdite d’Hashimoto présentent d’autres troubles endocriniens, tels qu’un diabète, une insuffisance surrénale ou une insuffisance parathyroïdienne, ainsi que d’autres maladies auto-immunes, telles qu’une anémie pernicieuse, une polyarthrite rhumatoïde, un syndrome de Sjögren ou un lupus érythémateux systémique (lupus).

La thyroïdite d’Hashimoto est plus fréquente chez les femmes, surtout chez les femmes âgées, et est souvent héréditaire. L’affection est plus fréquente chez les personnes qui souffrent de certaines anomalies chromosomiques, telles que le syndrome de Down, le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter.

Symptômes de la thyroïdite d’Hashimoto La thyroïdite d’Hashimoto débute souvent par une augmentation du volume de la thyroïde indolore et ferme ou par une sensation de plénitude dans le cou. La glande a généralement une structure tendue, mais souple, et peut prendre parfois un aspect nodulaire. Si la thyroïde est hypoactive, les personnes peuvent se sentir fatiguées et intolérantes au froid et présenter d’autres symptômes d’hypothyroïdie. Les quelques personnes qui ont une thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie) peuvent initialement présenter des palpitations, une nervosité et une intolérance à la chaleur.

Diagnostic de la thyroïdite d’Hashimoto Analyses de sang pour mesurer la fonction thyroïdienne (mesure de la thyréostimuline et de la thyroxine, et également mesure de la triiodothyronine en cas de suspicion d’hyperthyroïdie)

Anticorps anti-thyroïdiens

Parfois, échographie thyroïdienne Les médecins réalisent un examen de la thyroïde. Ils palpent le cou de la personne pour déterminer si la thyroïde est hypertrophiée, sensible ou si elle contient des masses (nodules). Une échographie de la thyroïde peut être réalisée si la thyroïde semble présenter des grosseurs (nodules). Les médecins mesurent les taux sanguins de l’hormone thyroxine (T4) et de l’hormone thyréostimuline (TSH, hormone produite par l’hypophyse stimulant la production d’hormones thyroïdiennes par la thyroïde) pour évaluer le fonctionnement de la thyroïde (analyses de sang pour mesurer la fonction thyroïdienne). Si les médecins soupçonnent une hyperthyroïdie, ils mesurent le taux de l’hormone triiodothyronine (T3) dans le sang. Ils réalisent également une analyse de sang à la recherche d’anticorps susceptibles d’attaquer la thyroïde.