Cancer de la thyroïde

Le carcinome papillaire de la thyroïde est le type de cancer le plus fréquent et représente 80 à 90 % des cancers de la thyroïde. Le carcinome papillaire est environ 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le carcinome papillaire est plus fréquent entre 30 et 60 ans, mais il se développe et se propage plus rapidement chez les personnes âgées.

Les personnes traitées par irradiation au niveau du cou, en général pour des maladies non cancéreuses lorsqu’elles étaient bébé ou enfant, ou pour d’autres types de tumeurs à l’âge adulte, présentent un risque accru de développer ce cancer.

Le carcinome papillaire se développe dans la thyroïde, mais se propage parfois (métastase) vers les ganglions voisins. Non traité, il peut se répandre dans d’autres régions de l’organisme.

Le carcinome papillaire guérit presque toujours.

Pour les nodules de grande taille (en particulier ceux de plus de 4 cm environ), une grande partie ou la totalité de la thyroïde est généralement retirée. L’iode radioactif est souvent administré pour détruire tout résidu de tissu thyroïdien ou de tumeur. Les hormones thyroïdiennes à fortes doses sont prescrites pour inhiber la croissance de l’éventuel tissu thyroïdien résiduel.

Les nodules de moins de 4 cm sont retirés avec le tissu thyroïdien immédiatement adjacent (lobectomie et isthmectomie), même si de nombreux spécialistes recommandent l’ablation de la totalité de la thyroïde (thyroïdectomie).

Les médecins suggèrent une surveillance active chez les personnes atteintes de très petits carcinomes papillaires de la thyroïde qui ne sont pas susceptibles de se propager aux tissus adjacents. Pendant la surveillance active, un examen échographique de la thyroïde est réalisé tous les 6 mois pour détecter une éventuelle propagation du cancer.