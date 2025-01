Analyses de sang pour mesurer les taux d’hormones

Examens d’imagerie

Puisque l’hypophyse stimule d’autres glandes, une carence en hormones hypophysaires entraîne souvent une diminution de la quantité d’hormones produites par ces autres glandes. Les médecins doivent donc suspecter une insuffisance hypophysaire devant la dysfonction d’une autre glande telle que la thyroïde ou la glande surrénale. Si les symptômes suggèrent un état d’insuffisance de plusieurs glandes, le médecin peut suspecter un hypopituitarisme ou un syndrome de déficit polyglandulaire.

L’évaluation commence généralement par la mesure des taux sanguins d’hormones produites par l’hypophyse (en général, la thyréostimuline, la prolactine, l’hormone lutéinisante et l’hormone folliculostimulante) et en même temps la mesure des taux de l’hormone produite par les organes cibles (en général, la thyroïde, la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes).

Par exemple, une personne qui présente une hypothyroïdie par insuffisance hypophysaire présente des taux d’hormone thyroïdienne bas avec des taux de thyréostimuline, produite par l’hypophyse, bas ou normaux donc inappropriés. En revanche, les personnes qui présentent une hypothyroïdie par insuffisance thyroïdienne ont des taux d’hormone thyroïdienne bas et des taux de thyréostimuline élevés.

La production hypophysaire de l’hormone de croissance est difficile à évaluer, car aucun examen sanguin unique ne permet de refléter ce taux avec précision. L’organisme sécrète généralement l’hormone de croissance par pics pendant la nuit, et l’hormone est rapidement utilisée. Ainsi, le taux sanguin de l’hormone, à un moment donné, ne permet pas de conclure si la production est normale au cours de la journée. C’est pourquoi on préfère doser les taux de facteur de croissance de type 1 apparenté à l’insuline (IGF-1). La production d’IGF-1 est contrôlée par l’hormone de croissance et son taux varie lentement en fonction de la quantité totale d’hormones de croissance produite par l’hypophyse. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, les médecins peuvent privilégier le dosage d’une substance similaire, la protéine de liaison à l’IGF de type 3. La mesure de l’IGF-1 n’est pas suffisante pour poser le diagnostic de déficit en hormone de croissance chez l’adulte, car les personnes présentant un taux normal peuvent tout de même présenter un tel déficit. Dans de nombreux cas, on réalise un test de stimulation pour essayer de faire sécréter de l’hormone de croissance à l’hypophyse.

Parce que les taux des hormones lutéinisante et folliculostimulante varient au cours du cycle menstruel, leur dosage peut être difficile à interpréter chez les femmes. Cependant, chez les femmes ménopausées et en l’absence de prise d’œstrogènes, les taux d’hormones lutéinisante et folliculostimulante sont, en général, élevés. S’ils sont faibles, cela peut indiquer une lésion hypophysaire ou une insuffisance d’autres hormones.

La production d’ACTH est évaluée, en général, en mesurant les taux de son hormone cible (cortisol) en réponse à des stimuli, par exemple une injection d’ACTH synthétique (test de stimulation à l’ACTH) ou une hypoglycémie provoquée par une injection d’insuline (test de tolérance à l’insuline). Si le taux de cortisol ne change pas et que le taux d’ACTH est normal ou bas, le déficit de production d’ACTH est confirmé.

Une fois l’hypopituitarisme confirmé par des analyses de sang, l’hypophyse est généralement évaluée par tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance magnétique (IRM), pour mettre en évidence des anomalies structurelles. La TDM ou l’IRM aident à révéler des zones individuelles (localisées) de croissance tissulaire anormale, ainsi qu’une augmentation de volume générale ou une atrophie de l’hypophyse. Les vaisseaux sanguins qui irriguent l’hypophyse peuvent être examinés par angiographie cérébrale.