Gigantisme et acromégalie

Si la production excessive d’hormone de croissance commence dans l’enfance avant la fermeture des plaques de croissance des os (la zone située à l’extrémité des os à l’origine de la croissance osseuse), la pathologie provoque un gigantisme. Les os longs poussent énormément ; les personnes atteignent une taille anormalement grande avec des bras et des jambes allongés. On peut observer un retard pubertaire et un développement incomplet des organes génitaux.

Dans la grande majorité des cas, la production excessive d’hormone de croissance survient entre 30 et 50 ans, bien après la fermeture des cartilages de croissance. Une augmentation de l’hormone de croissance chez les adultes ne peut donc pas augmenter la longueur des os, mais elle entraîne une acromégalie, dans laquelle les os se déforment plus qu’ils ne s’allongent. Les changements se produisent si lentement qu’ils passent souvent inaperçus pendant plusieurs années.

Le saviez-vous ?

Acromégalie Image © Springer Science+Business Media

Les traits du visage deviennent grossiers, les mains et les pieds enflent. Des changements de taille de bague, de gants, de chaussures et de chapeaux deviennent alors nécessaires. La croissance excessive de l’os de la mâchoire (mandibule) peut en provoquer la protrusion (prognathisme). Les cartilages du larynx s’épaississent, ce qui rend la voix grave et rauque. Les côtes s’épaississent et créent un thorax en tonneau. Les douleurs articulaires sont fréquentes. Après de nombreuses années, une arthrite dégénérative invalidante peut se manifester.

Gigantisme Image BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dans le gigantisme comme dans l’acromégalie, la langue peut augmenter de volume (macroglossie) et devient plissée. La pilosité augmente et devient typiquement plus foncée, tandis que la peau s’épaissit. Les glandes sébacées et sudoripares se développent, ce qui a pour conséquences une transpiration excessive et une odeur corporelle plus forte.

Le cœur devient en général hypertrophique avec une altération fonctionnelle sévère qui peut aller jusqu’à l’insuffisance cardiaque. D’autres organes peuvent être hypertrophiés.

Parfois, les personnes ressentent une sensation d’engourdissement et une faiblesse dans les bras et les jambes due à la compression des nerfs par la croissance des tissus. Parfois, les nerfs qui transportent les messages visuels des yeux au cerveau peuvent aussi être comprimés, ce qui provoque une perte visuelle, notamment périphérique. La pression sur le cerveau peut être à l’origine de maux de tête sévères.

Presque toutes les femmes qui ont une acromégalie ont des cycles menstruels irréguliers. Certaines ont une sécrétion lactée en dehors de l’allaitement (galactorrhée) en raison de l’augmentation de la production de l’hormone prolactine qui peut l’accompagner. Environ un tiers des hommes qui ont une acromégalie souffrent de dysfonction érectile.

De plus, le risque de développer les affections suivantes est augmenté : diabète sucré, tension artérielle élevée (hypertension), apnée du sommeil et certaines tumeurs touchant particulièrement le gros intestin, qui peuvent devenir cancéreuses. L’espérance de vie est réduite si l’acromégalie n’est pas traitée.