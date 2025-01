Néoplasies endocriniennes multiples (NEM)

Ablation de la tumeur

Souvent, ablation de la thyroïde

Médicaments

Il n’existe de traitement général pour aucun de ces syndromes. Les médecins traitent les anomalies de chaque glande séparément.

Lorsque c’est possible, la tumeur est enlevée chirurgicalement. Certaines petites tumeurs des cellules des îlots de Langerhans ne sont pas retirées immédiatement, mais elles sont surveillées pour voir si leur taille augmente et sont traitées si elles deviennent suffisamment grandes pour causer des problèmes. Avant l’ablation, ou si celle-ci n’est pas possible, les médecins administrent des médicaments pour corriger le déséquilibre hormonal provoqué par l’hyperactivité de la glande. En cas de glandes excessivement hypertrophiques et hyperactives, mais non néoplasiques, le traitement comprend l’administration de médicaments qui bloquent les effets d’un tel hyperfonctionnement.

Le cancer médullaire de la thyroïde étant mortel en l’absence de traitement, le médecin conseillera probablement l’ablation chirurgicale préventive de la thyroïde si les tests génétiques ont montré des signes de NEM de type 2A ou 2B. Cette chirurgie préventive est réalisée même si le diagnostic de cancer médullaire de la thyroïde n’a pas été posé avant la chirurgie. Contrairement aux autres formes de cancers thyroïdiens, cette forme agressive ne cède pas au traitement à l’iode radioactif. Après ablation de la thyroïde, les personnes doivent prendre de l’hormone thyroïdienne à vie. Si le cancer de la thyroïde s’est propagé, d’autres traitements (tels qu’une chimiothérapie ou d’autres médicaments) peuvent parfois contribuer à prolonger la vie des personnes. Les phéochromocytomes doivent être enlevés chirurgicalement une fois que la tension artérielle des personnes est contrôlée avec des médicaments appropriés.

Comme les tumeurs peuvent ne pas se développer toutes en même temps, les personnes atteintes de néoplasies endocriniennes multiples peuvent devenir anxieuses et s’inquiéter du moment où une autre tumeur va se développer, ou de la possibilité de développement d’une nouvelle tumeur. Une surveillance périodique avec des analyses de sang et des examens d’imagerie est importante, mais peut ajouter à l’anxiété. Des conseils peuvent être nécessaires pour aider les personnes à mieux comprendre leur maladie et à gérer cette anxiété.