Calcium et vitamine D

La prise de suppléments de calcium et de vitamine D par voie orale peut être suffisante pour les personnes souffrant d’hypoparathyroïdie postopératoire.

Parfois, du calcium par voie intraveineuse est nécessaire.

Si l’hypoparathyroïdie ne répond pas correctement aux suppléments de calcium et de vitamine D, le médecin peut prescrire un traitement par hormone parathyroïdienne recombinante. L’hormone parathyroïdienne recombinante peut diminuer le risque de complications de l’hypoparathyroïdie à long terme, comme l’hypercalciurie et la diminution de la densité minérale osseuse, et réduire les doses de calcium et de vitamine D nécessaires. Les médecins surveillent les taux de calcium et de phosphate dans le sang et peuvent être amenés à augmenter ou à diminuer la dose d’hormone parathyroïdienne recombinante.