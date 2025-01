La plupart des cas d’hypoglycémie se produisent chez les diabétiques et sont dus à la prise d’insuline ou d’autres médicaments (en particulier les sulfonylurées, telles que glyburide, glipizide et glimépiride, voir Traitement médicamenteux du diabète sucré : hypoglycémiants oraux) destinés à réduire la glycémie. L’hypoglycémie est plus fréquente lorsque des efforts intenses sont déployés pour maintenir les taux de glucose dans le sang aussi proches de la normale que possible, ou lorsque les personnes qui prennent de l’insuline ne vérifient pas assez fréquemment leur glycémie. L’hypoglycémie touche plus fréquemment les diabétiques qui réduisent leur apport alimentaire ou qui développent une insuffisance rénale chronique. Les personnes âgées sont plus sujettes à l’hypoglycémie liée à une prise de sulfonylurées que les jeunes.

Si après la prise d’un antidiabétique, on mange moins qu’à l’habitude ou en cas d’effort physique inhabituel, le médicament peut faire baisser la glycémie de façon excessive. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou qui ont un diabète de type 2 depuis longtemps (au moins 10 ans) sont particulièrement exposées à l’hypoglycémie dans ces situations, car leur sécrétion de glucagon ou d’adrénaline pour contrebalancer une faible glycémie peut être insuffisante.

Certains médicaments autres que les antidiabétiques, en particulier la pentamidine, employée pour traiter une forme de pneumonie qui survient le plus souvent dans le cadre du sida, et la quinine, utilisée pour traiter les crampes musculaires, provoquent parfois une hypoglycémie.

Un type rare d’hypoglycémie médicamenteuse se produit parfois chez les personnes qui prennent secrètement de l’insuline ou d’autres médicaments antidiabétiques dans le contexte d’un trouble psychologique, tel que le trouble factice imposé à soi-même (anciennement syndrome de Münchhausen).