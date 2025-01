Le système hormonal est constitué d’un groupe de glandes et d’organes qui régulent et contrôlent différentes fonctions de l’organisme par la production et la sécrétion d’hormones. Les hormones sont des substances chimiques qui affectent l’activité d’une autre partie de l’organisme. En substance, elles agissent tels des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l’organisme.

Les glandes endocrines sécrètent des hormones directement dans la circulation sanguine

Les glandes exocrines sécrètent des hormones ou d’autres substances dans un canal

Les organes individuels qui composent le système endocrinien ont des fonctions différentes et souvent sans rapport. Les médecins spécialisés dans les maladies du système hormonal sont des endocrinologues. De nombreux endocrinologues se spécialisent ensuite dans les fonctions et les troubles des glandes spécifiques.

Les glandes majeures du système endocrinien, dont chacune produit une ou plusieurs hormones spécifiques, sont les suivantes :

Hypothalamus

Hypophyse

Thyroïde

Glandes parathyroïdes

Cellules des îlots pancréatiques

Glandes surrénales

Les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes

L’hypothalamus (une petite région du cerveau connectée à l’hypophyse) sécrète plusieurs hormones qui contrôlent l’hypophyse. L’hypophyse est parfois appelée glande maîtresse parce qu’elle sécrète des hormones qui contrôlent les fonctions de nombreuses autres glandes endocrines.

Au cours de la grossesse, le placenta joue aussi le rôle de glande endocrine en produisant des hormones qui appuient la grossesse, en plus de ses autres fonctions.

Principales glandes endocrines

Tous les organes qui sécrètent des hormones ou des substances qui ressemblent aux hormones ne sont pas considérés comme appartenant au système hormonal. Par exemple, les reins produisent la rénine, une hormone qui fonctionne comme une enzyme pour contribuer au contrôle de la tension artérielle et l’érythropoïétine, une hormone qui stimule la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. De plus, le tube digestif produit plusieurs hormones qui contrôlent la digestion, influencent la sécrétion d’insuline du pancréas et affectent certains comportements, tels que ceux associés à la faim. Le tissu graisseux (adipeux) produit également des hormones qui régulent le métabolisme (la manière dont l’organisme utilise les aliments pour contrôler les processus chimiques dans l’organisme) et l’appétit.

Enfin, le terme « glande » n’implique pas nécessairement que l’organe appartienne au système endocrinien. Par exemple, les glandes sudoripares, les glandes salivaires, les glandes situées dans les muqueuses et les glandes mammaires sont appelées glandes exocrines, car elles sécrètent des substances autres que des hormones et parce qu’elles sécrètent les substances dans des canaux, et non directement dans la circulation sanguine.

Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine. Des zones spécialisées dans le pancréas produisent de l’insuline et d’autres hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine pour réguler le taux de sucre dans le sang ; d’autres régions contribuent à la digestion en produisant des liquides digestifs qui passent à travers le canal pancréatique et finalement dans l’intestin grêle.

