Présentation du rôle du sodium dans l’organisme

Maintien de l’équilibre de l’eau et du sodium chez les personnes âgées

Maintien de l’équilibre de l’eau et du sodium chez les personnes âgées

Avec l’âge, l’organisme est moins en mesure de maintenir l’équilibre hydrique et sodique pour diverses raisons :

Diminution de la sensation de soif : Les personnes âgées ont soif moins vite ou moins intensément et sont donc moins enclines à boire suffisamment de liquides.

Modifications au niveau des reins : Avec l’âge, les reins peuvent devenir moins aptes à retenir l’eau et les électrolytes de l’urine (urine concentrée) et, par conséquent, la quantité de liquide excrétée dans l’urine peut être plus importante.

Diminution des liquides dans l’organisme : L’organisme d’une personne âgée contient moins de liquides. Les liquides représentent seulement 45 % du poids corporel chez les personnes âgées, contre 60 % chez les personnes plus jeunes. Cette diminution signifie qu’une légère perte de liquides et de sodium, comme cela peut être le cas après un épisode fébrile ou après ne pas avoir consommé suffisamment de nourriture ou de liquides (parfois pendant seulement une journée ou deux), peut avoir des conséquences plus graves chez les personnes âgées.

Incapacité à se procurer de l’eau : Certaines personnes âgées ont des problèmes de mobilité ou d’autres problèmes physiques qui les empêchent de boire lorsqu’elles ont soif. D’autres peuvent souffrir de démence, qui peut les empêcher de ressentir la soif ou de dire qu’elles ont soif. Elles peuvent dépendre d’autres personnes pour boire de l’eau.

Médicaments : De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments pour l’hypertension artérielle, le diabète sucré ou des troubles cardiaques qui peuvent stimuler l’excrétion des liquides de l’organisme ou amplifier les effets nocifs de la perte de liquides.

Les situations ci-dessus peuvent entraîner une perte de liquides ou la consommation de quantités insuffisantes de liquides, entraînant un taux élevé de sodium dans le sang (hypernatrémie) et/ou déshydratation. Ces situations étant plus fréquentes chez les personnes âgées, l’hypernatrémie l’est également. L’hypernatrémie peut avoir des effets majeurs sur les personnes âgées et peut entraîner une confusion (délire), un coma et le décès si elle est sévère.

L’excès de liquides et de sodium est aussi plus fréquent chez les personnes âgées, car les troubles qui induisent généralement un excès de liquides (surcharge liquidienne), tels que l’insuffisance cardiaque, les troubles hépatiques et les maladies rénales, sont également plus courants chez les personnes âgées.

Un faible taux de sodium dans le sang (hyponatrémie) est plus fréquent chez les personnes âgées. Elle est généralement due à une rétention excessive des liquides par l’organisme, comme c’est le cas dans l’insuffisance cardiaque ou les maladies hépatiques. L’hyponatrémie touche également les personnes âgées qui prennent certains types de diurétiques (diurétiques thiazidiques tels que l’hydrochlorothiazide), en particulier si leurs reins ne fonctionnent pas normalement. Les diurétiques sont des médicaments qui aident l’organisme à éliminer l’excès de liquide. L’utilisation de compléments alimentaires liquides ou l’administration par voie intraveineuse de liquides pauvres en sodium pendant une hospitalisation peut provoquer une hyponatrémie chez les personnes âgées.