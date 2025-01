Hypophosphatémie (faible taux de phosphate dans le sang)

Les symptômes de l’hypophosphatémie apparaissent uniquement lorsque le taux de phosphate dans le sang devient très faible. Une faiblesse musculaire apparaît et évolue vers la stupeur, le coma et la mort.

En cas d’hypophosphatémie chronique modérée, les os deviennent plus fragiles et des douleurs osseuses et des fractures apparaissent. Les personnes peuvent s’affaiblir et perdre l’appétit.