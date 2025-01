Hyponatrémie (faible taux de sodium dans le sang)

Mesure du taux de sodium dans le sang

L’hyponatrémie est diagnostiquée en mesurant le taux de sodium dans le sang. La détermination de la cause est plus complexe. Les médecins tiennent compte de la situation des personnes, notamment des autres troubles présents et des médicaments ou drogues pris. Des analyses de sang et d’urine peuvent être réalisées pour calculer la quantité de liquides dans l’organisme, la volémie et la quantité d’urine.